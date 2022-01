Governo dos Açores abre concurso para reabilitar futura sede da Agência Espacial Portuguesa

Numa nota publicada na página na Internet do Governo Regional é referido que esta empreitada visa "requalificar e adaptar a antiga “Casa do Diretor “do Aeroporto de Santa Maria, em Vila do Porto, assim como as suas áreas adjacentes", para "garantir a instalação da sede da Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space".

O projeto para este imóvel, em zona classificada, "prevê a total remodelação e redefinição do edifício ao nível dos interiores, a recuperação "das fachadas exteriores" e "a reformulação dos espaços exteriores de jardim", onde serão criadas "áreas de estar e de estacionamento".

Com um prazo de um ano a empreitada tem "um preço base de 1.124.142,00 euros".

Segundo adianta o executivo, o anúncio do concurso público para a empreitada "já foi publicado em Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores e no Diário da República a 21 de janeiro" e "o prazo para a entrega das propostas é de 30 dias".

O Governo da República aprovou em março de 2019 a criação da Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space, com sede na ilha de Santa Maria.

Inicialmente estava previsto que o contrato para a instalação e funcionamento do Porto Espacial de Santa Maria fosse assinado em junho de 2019, para que os primeiros lançamentos de pequenos satélites ocorressem no verão de 2021.