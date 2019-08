Governo diz que mediação "não é viável"

As mais lidas

Antes, durante a tarde, Miguel Cabrita tinha dito que o Governo ia nomear um mediador para tentar terminar o conflito laboral entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), depois desta estrutura sindical ter pedido a mediação do Governo para um possível entendimento.

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse esta quinta feira que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a Antram "não é viável".

