Governo destaca "sintonia de prioridades" entre câmaras municipais de São Jorge

Após um encontro com o presidente da Câmara da Calheta, Décio Pereira, José Manuel Bolieiro considerou que a sintonia” de prioridades existe entre os dois municípios da ilha, o que “é bom, porque, muitas vezes, assistiu-se a competitividade territorial, com uns a puxarem para um lado e outros para o outro”.

“Felizmente, em São Jorge verifica-se, apesar de ser uma ilha com mais do que um município, que há consenso” em relação ao desenvolvimento, assinalou Bolieiro, presidente do governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, que hoje assinala o segundo dia da visita estatutária a São Jorge, depois de ter passado pela ilha Graciosa.

O presidente da Câmara Municipal da Calheta de São Jorge, por seu turno, para além dos compromissos assumidos pelo Governo Regional no âmbito da reunião do Conselho de Ilha, reivindicou a requalificação da baía da Calheta, “não só para a proteção do próprio cais e das residências próximas”, mas também para a criação de “um espaço de recreio náutico e condições para as empresas marítimo-turísticas que operam no concelho”.

Décio Pereira manifestou preocupações relativas à proteção da orla marítima do concelho, tendo “voltado a insistir na necessidade da construção do novo matadouro da ilha de São Jorge, que ficará situado na freguesia da Calheta”, entretanto já assumido pelo Governo Regional.

José Manuel Bolieiro reuniu-se também com a direção da Câmara de Comércio de São Jorge, cujo presidente, Mário Veiros, saiu “muito satisfeito” do encontro, tendo ficado o compromisso, “assegurado de forma indelével”, de ter a instituição como “interlocutor para tratar dos assuntos em igualdade de circunstâncias com as congéneres", o "que se pedia”.

O dirigente associativo revindicou, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, a “reedição das ilhas de coesão” e, ao abrigo do Fundo de Recapitalização das empresas, que “esta chegue às pequenas empresas das pequenas ilhas”.

O Governo dos Açores termina esta noite uma visita oficial de dois dias à ilha de São Jorge.