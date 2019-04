Governo da Madeira vai contratar 128 enfermeiros para o sistema regional de saúde

O Governo da Madeira anunciou a contratação de mais 128 enfermeiros para o sistema regional de saúde, sendo o concurso público aberto até ao final do ano, anunciou o líder do executivo regional, Miguel Albuquerque.

"Um compromisso que assumi na minha legislatura foi a contratação de mais enfermeiros para o sistema regional de saúde", disse o governante, durante o congresso insular de Enfermagem Madeira-Açores, recordando que até hoje já foram contratados 273 profissionais.

"O concurso público para a integração no sistema regional de saúde de mais 128 enfermeiros será aberto até ao fim deste segundo semestre", anunciou.

Miguel Albuquerque indicou também que o acordo para desbloqueamento das carreiras profissionais dos enfermeiros na região está praticamente fechado.

"Nós vamos garantir o descongelamento das carreiras através de um processo faseado que começa este ano e acaba em 2021", explicou, tendo sido orçamentados quatro milhões de euros e indicando que o processo envolve 1.500 enfermeiros.

O líder o executivo social-democrata reiterou que o seu governo tem um pacto de confiança com estes profissionais "e assume integralmente com todos os enfermeiros da Madeira um princípio fundamental: o da concertação e do diálogo social, no sentido de salvaguardar" os interesses da classe.