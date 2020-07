Governo belga reforça medidas para evitar novo confinamento geral

“Os dados epidemiológicos são preocupantes e estamos muito preocupados”, disse a primeira-ministra, Sophie Wilmès, em conferência de imprensa realizada na sequência de um Conselho Nacional de Segurança.

Uma das “sérias preocupações” é, segundo admitiu a chefe do Governo, a possibilidade de “um grande surto epidemiológico” na Antuérpia (norte).

Uma das novas restrições é a diminuição do número de pessoas que os belgas podem ver como parte da sua “bolha de contacto”, que passa de 15 para cinco a partir de quarta-feira e durante as próximas quatro semanas.

Também o número de pessoas presentes em eventos públicos diminui, passando o limite a ser de 100 pessoas em ambientes fechados (em vez de 200) e de 200 em ambientes exteriores (em vez de 400), sendo que o uso de uma máscara passa a ser obrigatório.

O teletrabalho é “fortemente recomendado sempre que possível”, acrescentou Sophie Wilmès, lamentando que esteja a ser “cada vez menos utilizado”.

Os belgas também foram aconselhados a fazer as suas compras sozinhos e por tempo limitado a 30 minutos.

As medidas reforçadas já entraram em vigor no sábado, em particular o uso obrigatório de máscara em locais com tráfego intenso (mercados, feiras, ruas comerciais, hotéis).

A máscara já era obrigatória em transportes públicos, lojas, cinemas, locais de culto, museus e bibliotecas desde 11 de julho.

Embora o uso de máscara não seja obrigatório de forma generalizada, é obrigatório em “muitas situações”, sublinhou Sophie Wilmès.

A primeira-ministra pediu ainda aos belgas que sejam “pacientes” e “corajosos”.

“Todas estas medidas estão a ser tomadas para evitar o confinamento generalizado e devem ser respeitadas por pessoas de todas as idades e em todas as situações”, sublinhou.

O confinamento anterior foi “extremamente difícil para a maioria dos nossos concidadãos” e “estamos à beira de uma crise económica sem precedentes”, referiu, enfatizando a necessidade de evitar uma repetição da situação.

Na semana passada, registou-se uma média de 279 infeções por covid-19 por dia, contra 163 na semana anterior.

A situação mostrou-se particularmente grave na província de Antuérpia, que registou 47% das novas infeções na semana passada, o que levou a primeira-ministra a pedir às autoridades locais que sejam adotadas “medidas fortes” rapidamente.

O país contabiliza 66.026 casos de covid-19 e 9.821 mortes desde o início da pandemia até hoje.

A Bélgica é um dos países com maior rácio de mortes por covid-19 face ao total da população, com 85 mortes por cada 100.000 habitantes.

O registo de mortes pelo coronavírus feito pelas autoridades belgas é um dos mais exaustivos do mundo, uma vez que as mortes com possíveis ligações ao coronavírus são incluídas na contabilização, mesmo que essa associação não possa ser provada por nenhum teste.