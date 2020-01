Governo autoriza aval de 4,7 ME à Portos dos Açores

A medida foi anunciada em Ponta Delgada pelo secretário regional para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, que leu aos jornalistas o comunicado do conselho de Governo tido no dia 19 de dezembro.

A Portos dos Açores, liderada por Miguel Costa, administra a maioria dos portos na região.

O executivo regional, do PS, autorizou também o aumento do capital social da Lotaçor no valor de 350 mil euros.

"Este reforço financeiro irá possibilitar à empresa o regular cumprimento do seu objeto social de realização de todas as operações relativas à primeira venda de pescado e respetivo controlo e exploração, gestão e administração das lotas e também dos portos e núcleos de pesca sob a coordenação da Autoridade Portuária para o setor das pescas, bem como a exploração das instalações e dos equipamentos frigoríficos destinados a congelação, conservação, distribuição e comercialização de pescado" nos Açores, refere o executivo.

Berto Messias anunciou também o aumento em 10% dos valores mensais de pagamento do serviço de emergência médica pré-hospitalar e evacuação médica entre unidades de saúde por parte das associações humanitárias de bombeiros voluntários da região.

"Assim, dando cumprimento ao compromisso assumido pela Secretaria Regional da Saúde nesta legislatura, o Governo dos Açores reforça novamente os valores a pagar mensalmente para prestação deste serviço no ano de 2020. Refira-se, a este propósito, que já se tinha verificado um aumento de 10% nesta legislatura, no ano de 2018, verificando-se, assim, um aumento global de 20% nos valores transferidos para as associações humanitárias de bombeiros que prestam este serviço", prosseguiu o governante.