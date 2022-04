Governo alerta para risco de novas catástrofes

Diretor regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos afirma que fenómenos climáticos vão tornar-se cada vez mais frequentes e extremos, apelando, por isso, a que as linhas de água se mantenham “limpas e desassoreadas", revela o jornal.



Ainda nesta Primeira Página: "Secretário das Finanças revela execução orçamental superior a 86%", "Período de isolamento reduzido

para cinco dias nos Açores", "Posto de testagem rápida aberto até à próxima sexta-feira", "Diretor do Museu defende preservação do património da SINAGA" e "Famílias das Feteiras realojadas por tempo indeterminado".



"Paratleta sonha com título nacional e ida aos Jogos" é destaque fotográfico desta edição.