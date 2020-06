Governo acompanha procedimentos de realização de exames dos estudantes universitários açorianos

“O Governo dos Açores disponibiliza a linha de apoio ao estudante, através do número 800 24 25 26 e do email apoioestudantes@azores.gov.pt, que deverá ser contactada pelos estudantes que precisem de apoio neste âmbito, bem como tem vindo a realizar vários contactos com as instituições de ensino superior que têm estudantes açorianos, de forma a perceber os métodos adotados, bem como a manifestar disponibilidade para ajudar na implementação de soluções que sejam necessárias e que evitem que os alunos açorianos sejam prejudicados”, afirmou Berto Messias, citado em nota.



“Pelo que temos verificado, a generalidade das instituições deu um extraordinário exemplo de adaptação a esta anormal realidade que todos estamos a viver e implementaram de forma célere e eficaz mecanismos que permitem exames e avaliações à distância ou, nalguns casos e tratando-se de exames práticos, adiaram as provas para mais tarde”, acrescentou o secretário regional.



Berto Messias referiu que “há também vários casos em que as instituições estão a retomar as suas atividades normalmente, de forma presencial e cumprindo todas as regras da Direcção Geral de Saúde, mas, nas quais, não há informação de estudantes açorianos que estejam com problemas no acesso aos exames”.