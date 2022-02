Governador de Nova Yorque, Andrew Cuomo, demite-se devido a assédio sexual

Cuomo caiu em desgraça um ano depois de ter sido amplamente saudado em todo os Estados Unidos pela forma pormenorizada como deu instruções diárias e pela liderança durante os dias mais duros da pandemia de covid-19 no Estado de Nova Iorque

A decisão do governador, que estava no terceiro mandato, foi anunciada depois de um processo de destituição (‘impeachment’) que estava a ser preparado pelo poder legislativo.

O processo começou depois de o procurador-geral de Nova Iorque ter divulgado os resultados de uma investigação que deu conta de que Cuomo assediou sexualmente pelo menos 11 mulheres.

Os investigadores indicaram que Cuomo submeteu as mulheres a beijos indesejados, apalpou seios ou nádegas ou tocou-lhes de forma inadequada, fez comentários insinuantes sobre a aparência delas e sobre a sua vida sexual.

Nas conclusões, os investigadores indicaram também que Cuomo criou um ambiente de trabalho “repleto de medo e intimidação”.

A vice-governadora Kathy Hochul, uma democrata de 62 anos e ex-membro do Congresso de Buffalo, irá tornar-se a 57.ª governadora do Estado e a primeira mulher a ocupar o cargo.

Ao anunciar a decisão, feita numa conferência de imprensa, Cuomo disse assumir “toda a responsabilidade” pelas ações cometidas.

Cuomo argumentou que houve “mudanças geracionais ou culturais” que não conseguiu entender, reconheceu que a “polémica política” como a que está a passar consumirá “tempo e dinheiro que deveria ser usado no combate à covid-19” e que optou por “dar um passo para o lado” após dias de críticas.

Cuomo está divorciado desde 2005 da autora e ativista Kerry Kennedy, membro da família Kennedy e com quem tem três filhas adultas, e esteve envolvido numa relação até 2019 com Sandra Lee, uma popular personalidade do ‘Lifestyle’ de um canal de televisão norte-americano.

No discurso em que apresentou a demissão, acabou por dedicar parte da intervenção às filhas.

“Quero que saibam, do fundo do meu coração: nunca desrespeitei e nunca desrespeitaria intencionalmente uma mulher ou trataria uma mulher de maneira diferente do que gostaria que fosse tratada. O vosso pai cometeu erros e apresentou as desculpas. E aprendeu com isso. E é disso de que se trata a vida”, disse Cuomo.

Segundo reporta a agência noticiosa Associated Press (AP), o agora ex-governador de Nova Iorque ganhou experiência política como um gestor de campanha “obstinado e muitas vezes implacável”.

Cuomo chegou a procurador-geral de Nova Iorque e a secretário de Habitação dos Estados Unidos no governo do antigo Presidente Bill Clinton, antes de ser eleito governador em 2010.

Nova Iorque assistiu a uma série de figuras políticas de alto nível caírem em desgraça nos últimos anos.

O antigo governador Eliot Spitzer renunciou em 2008 num escândalo que envolveu uma prostituta.

O deputado republicano Anthony Weiner foi para a prisão por se ter envolvido numa sessão de ‘sexting’ – termo usado para descrever o envio pela Internet de conteúdo erótico ou sexual, como fotografias e vídeos que são produzidos por alguém para outras pessoas – com uma rapariga de 15 anos.

O procurador-geral Eric Schneiderman renunciou em 2018 depois de quatro mulheres o terem acusado de abuso sexual.

Por fim, dois dos principais líderes do poder legislativo foram condenados por corrupção.