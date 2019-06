O micaelense Gonçalo Rodrigues sagrou-se ontem campeão mundial de Ski Division GP3 , ao vencer duas das três mangas da etapa italiana do circuito do Campeonato Mundial da AquaBike, que se disputou em Olbia, Itália.

Entre 13 competidores, o atleta do Clube Náutico de Lagoa registou o segundo lugar na primeira manga do dia, ficando atrás apenas do belga Quinten Bossche. O primeiro líder da classificação não teve a sorte consigo, acabando por não participar em mais nenhuma tirada.

Aproveitou então Gonçalo Rodrigues para fazer prevalecer a sua força, vencendo as duas mangas seguintes, batendo dois pilotos húngaros:primeiro à frente de Martin Sumegi, tal como fez na etapa do Europeu, em Penafiel, há um mês atrás; e depois diante de Barnabas Szabo.

Com os pontos conquistados, o atleta natural da freguesia dos Arrifes terminou com 72 pontos, mais 12 que o segundo classificado, Sumegi. e mais 19 que Szabo.

Depois de ter vencido a primeira etapa do Campeonato da Europa da Aquabike, disputada em maio, em Penafiel, Gonçalo Rodrigues mostrou estar novamente num bom momento de forma.