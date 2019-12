GNR inicia operação para assegurar segurança dos peões

A operação de trânsito terá uma maior incidência nos distritos de Lisboa, Porto, Faro, Setúbal e Braga, onde irão ser realizadas ações de fiscalização e sensibilização, de forma a contribuir para a segurança dos peões e a incutir comportamentos seguros a todos os cidadãos.

Em comunicado, a GNR informou que no ano passado foram registados 3.950 atropelamentos, que provocaram 70 vítimas mortais e 202 feridos graves, o que representa um aumento de 11% no número de vítimas graves relativamente ao ano anterior.

Nesta altura do ano existe um maior tráfego automóvel e pedonal, coincidindo com o período do anoitecer, o que provoca uma maior sinistralidade.

Através da Unidade de Trânsito e dos Comandos Territoriais, a GNR irá ter especial atenção ao estacionamento indevido nos passeios, estacionamento a menos de 5 metros ou em passagem assinalada para peões, desrespeito pela sinalização luminosa, excesso de velocidade e condução sob a influência do álcool.