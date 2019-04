GNR detetou 420 situações irregulares com carros de aluguer

As mais lidas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) levantou durante o ano passado 420 autos de contraordenação no âmbito do aluguer de automóveis sem condutor, vulgarmente conhecido como a atividade de rent-a-car.

