GNR apreende 45 quilos de Veja nas Flores

O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial de Santa Cruz das Flores, apreendeu cerca de 45 quilos de Veja, no concelho de Santa Cruz.

De acordo com comunicado, no decorrer de uma ação de vigilância e fiscalização das atividades da pesca na freguesia de Ponta Delgada, os militares detetaram uma viatura que transportava o referido pecado em excesso, o qual está limitado a 10 exemplares por dia e por cada praticante, no âmbito da pesca submarina.

Desta ação resultou a identificação de dois homens, de 32 e 35 anos, e a apreensão do pescado, sendo elaborado os respetivos autos de contraordenação, a que corresponde uma coima que poderá chegar aos 3 500 euros.



O pescado apreendido, após verificação das condições higiossanitárias, foi doado a duas instituições de solidariedade social da ilha das Flores.