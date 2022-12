Giroud coloca França nas 'meias' com triunfo intenso sobre Inglaterra

Em Al Khor, num duelo entre duas históricas nações europeias, o avançado de 36 anos fez o tento da vitória, aos 78 minutos, reforçando o estatuto de melhor marcador de sempre dos gauleses, agora com 53 golos, algo que alcançou já durante o torneio que está a decorrer no Qatar.

Aurélien Tchouaméni, aos 17 minutos, abriu a contagem para os campeões mundiais, mas Harry Kane, aos 54, de grande penalidade, voltou a deixar tudo empatado, antes do cabeceamento certeiro de Giroud.

Com esse penálti, Kane igualou Wayne Rooney como o melhor marcador de sempre da Inglaterra, com 53 golos, mas, depressa, foi do ‘céu ao inferno’, já que desperdiçou nova grande penalidade perto do final, que permitiria aos vice-campeões europeus levarem a decisão para o prolongamento.

Os recordes não ficaram por aqui e o guarda-redes Hugo Lloris, um dos melhores em campo, passou a ser o mais internacional de sempre dos ‘bleus’, com 143 jogos, ultrapassado o antigo defesa Lillian Thuram.

Os franceses, que continuam a sonhar com o bicampeonato mundial, vão agora medir forças na meias-finais com Marrocos, seleção que já fez história neste Campeonato do Mundo ao eliminar nações como Bélgica, Espanha e Portugal, tornando-se na primeira equipa africana a marcar presença nas quatro melhores do torneio.

A França fez valer o estatuto de campeão do mundo, mas também pode agradecer a Lloris e a alguma sorte a passagem às meias-finais, já que Inglaterra dificultou e muito a vida à equipa de Didier Deschamps.

Caso Kane não tivesse falhado aquele penálti aos 84 minutos, o destino poderia ser bem diferente, tal a intensidade que a formação de Gareth Southgate colocou na partida, sobretudo após ficar em desvantagem ainda durante a primeira parte.

Mbappé raramente conseguiu fugir da ‘armadilha’ inglesa, naquele que terá sido o jogo menos bem conseguido do avançado no Mundial2022.

Sem nada fazer para isso, a França chegou à vantagem aos 17 minutos com um remate, sem balanço e do meio da rua, de Tchouameni, com Pickford a reagir tarde.

Em desvantagem, a Inglaterra ‘arregaçou as mangas’, foi à luta, com Saka sempre muito ativo na ala direita e Bellingham a mandar no meio, e deu início ao duelo Kane-Lloris, colegas de equipa na Premier League no Tottenham.

Primeiro, o guardião francês lançou-se com sucesso aos pés do avançado inglês e, pouco depois, defendeu uma bomba do capitão da seleção rival.

Nesta altura, a França apostava no festival de ‘faltas e faltinhas’, com benevolência do árbitro da partida, e das arrancadas de Mbappé, sempre bem ‘escoltado’ pelos defesas da Inglaterra.

O jogo chegou ao intervalo com os franceses em vantagem e a segunda parte arrancou com nova grande defesa de Lloris, desta vez a remate poderoso de Bellingham.

Os ingleses já justificavam o empate e isso acabou por acontecer aos 54 minutos, numa grande penalidade marcada de forma magistral por Kane, que se ‘encostou’ a Rooney na história nos ‘três leões’. Mais uma vez destaque para Saka, o ‘mal-amado’ da final do Euro2020, que ‘sacou’ o penálti a Tchouameni.

O jogo ficou ainda mais intenso, com ataques de um lado e do outro, mas coube novamente à Inglaterra o lance de maior perigo, com Maguire, outro dos principais alvos dos adeptos ingleses, a acertar de raspão na barra com um cabeceamento.

Não aproveitou a Inglaterra, aproveitou Giroud. O avançado ainda testou primeiro Pickford, mas segundos depois, praticamente do mesmo sítio (à entrada da pequena área), voltou a deixar a França em vantagem, no golo que decidiria a eliminatória.

A ‘chama’ inglesa continuou acesa, mas Kane acabaria por se juntar ao selecionador Gareth Southgate e a outras lendas, como Stuart Pearce, Chris Waddle e David Beckham, na lista dos penáltis decisivos falhados em grandes competições do seu país.

O VAR assinalou corretamente um empurrão de Theo Hernández a Mount, recém-entrado, e novamente Kane foi chamado à marca de penálti. Com tudo para levar a partida para prolongamento e ultrapassar Rooney na história do seu país, o avançado dramaticamente atirou por cima.