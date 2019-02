Gestão de lista única para lares está em fase de teste

Até ao fim do ano, estará em fase de teste o sistema centralizado de gestão de vagas em estruturas residenciais para idosos que se traduz, na prática, na criação de uma lista de espera única para todos os lares de idosos de cada ilha.

Está a decorrer, desde dezembro do ano passado, o projeto-piloto na ilha Terceira, escolhida entre as nove do arquipélago, pelo facto de possuir um número de estruturas “que permite aferir da validade do sistema”, para depois o transpor “para realidades de maior dimensão como São Miguel”, explica a Secretaria Regional da Solidariedade Social.