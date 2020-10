Geocaching sobre a vida de Domingos Rebêlo

De acordo com nota, Luzia Borges e Rosa Veiga serão os elementos da Rede Regional das Bibliotecas Escolares da Região Autónoma dos Açores a conduzir o evento.



A concentração será no parque de estacionamento da Escola Secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada pelas 09h45, sendo que o término do passeio decorrerá na Livraria Letras Lavadas, no Largo Sul da Matriz.

"Os interessados deverão descarregar a aplicação através do seguinte link: https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.ccems.rbeacores2018 e devem possuir um smartphone/tablet android com bússola, GPS e pacote de dados ativo. Serão organizados grupos, pelo que não será necessário todos os elementos terem o referido equipamento", refere nota de imprensa.

Tendo em conta a situação atual, o número máximo de inscrições é de 18 pessoas e o mínimo é de cinco.