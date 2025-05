Gabriel Silva bate recorde do mundo

O avançado do Santa Clara, Gabriel Silva, tornou-se sábado no jogador de futebol mais rápido do mundo, ao ter atingido a velocidade de 40,3 km/h.



O feito, registado no GPS do atleta, foi alcançado no decorrer da partida frente ao Famalicão, mais precisamente ao minuto 90+5’, quando o jogador brasileiro “tentou aproveitar o facto de o guarda-redes adversário não estar na sua baliza. Aí, disparou em altíssima velocidade, atingindo os referidos 40,3 km/h”, revelou o Santa Clara no seu sítio na internet.



Essa marca supera o anterior recorde, 39,21 km/h, que estava na posse do defesa central Sven Botman, do Newcastle.



Para se perceber a grandeza do feito alcançado pelo jogador do Santa Clara de 23 anos, basta recordar que o antigo velocista jamaicano Usain Bolt atingiu a velocidade máxima de 44,7 km/h na prova dos 100m dos Mundiais de Atletismo de 2009, competição que decorreu em Berlim, na Alemanha.