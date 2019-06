‘Furacão dos Açores’ cumpre sonho de título mundial

As mais lidas

Pode ler mais na edição desta quinta-feira, 6 junho 2019, do jornal Açoriano Oriental

Quando subiu ao 1.º lugar do pódio em Olbia e ouviu o hino de Portugal, o micaelense Gonçalo Rodrigues sabia que tinha cumprido mais um sonho. Aos 19 anos de idade, sete dos quais dedicados ao jet ski, o piloto natural da freguesia dos Arrifes sagrava-se campeão mundial de GP3.

Aos 19 anos, Gonçalo Rodrigues ampliou o seu já vasto palmarés com o campeonato mundial conquistado em Itália. Subida de divisão é o próximo passo do atleta

