Furacão Beryl elevado à categoria 5 é "potencialmente catastrófico"

"Espera-se que traga ventos que ameaçam vidas e tempestades na Jamaica no final desta semana", de acordo com uma nota publicada na segunda-feira no portal do NHC.

O primeiro-ministro da ilha Granada, Dickon Mitchell, disse na tarde de segunda-feira que o Beryl atingiu este país caribenho e causou "danos extensos" nas ilhas de Carriacou e Pequena Martinica, onde o olho do furacão de categoria 4 entrou com ventos máximos sustentados de 240 quilómetros por hora.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou na segunda-feira que o país está "pronto a ajudar Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas" e a "garantir a segurança de todos os cidadãos norte-americanos".

O dirigente explicou ainda que está a acompanhar de perto a evolução do furacão e que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) "têm recursos e provisões prontos para ajudar a região".

A temporada de furacões na bacia atlântica, que começou a 01 de junho, registou até agora a formação de três tempestades tropicais: Alberto, Beryl e Chris.

A Chris formou-se no domingo no Golfo do México e atingiu durante a noite a cidade de Lechuguillas, no estado de Veracruz, no sul mexicano.

Este ano, o Atlântico terá uma temporada de furacões acima da média, com a possibilidade de até 13 furacões, dos quais até sete podem ser de categoria elevada, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).