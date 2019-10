Fundopesca começou a ser pago aos pescadores das Flores afetados pelo furacão Lorenzo

"Após consulta escrita a todos os conselheiros do Fundopesca, este fundo de compensação salarial foi atribuído a 22 profissionais da pesca da ilha das Flores, que receberam quarta-feira o valor correspondente a meio salário mínimo regional”, anunciou o secretário regional do Mar, Gui Menezes, que falava à margem de uma reunião com a Direção da Federação das Pescas dos Açores, no âmbito da visita do Governo à ilha Terceira.







De acordo com nota de imprensa, na reunião com a Federação das Pescas foram debatidos temas como propostas de alteração do modelo de gestão das quotas de ‘beryx’ (imperador e alfonsim) e de goraz na Região.







No que respeita à quota de ‘beryx’, o secretário regional afirmou que se chegou “a um acordo sobre o modelo de gestão a implementar em 2020”, adiantando que se prevê “a “diminuição da percentagem de quota de que cada embarcação dispõe por maré, bem como a redução do limite de captura anual por embarcação”.





“O objetivo é permitir que mais embarcações possam pescar, de forma mais equitativa, e que as pescarias possam decorrer ao longo do ano”, referiu.

Gui Menezes disse ainda que o Governo dos Açores “quer otimizar do ponto de vista económico as quotas de goraz e de ‘beryx’”.

A continuidade da portaria que prevê a concessão de apoios para o abate de embarcações e de algumas artes de pesca, bem como a necessidade da realização de cursos de escolarização para pescadores em mais ilhas do arquipélago foram outros temas debatidos.

Gui Menezes salientou que alguns temas abordados serão debatidos no próximo Conselho Regional das Pescas, previsto para o início do mês de dezembro.