FundoPesca começa a ser pago a 515 profissionais da pesca açorianos terça-feira

Segundo nota do executivo, das 807 candidaturas submetidas, 515 reuniram as condições para a atribuição da compensação, num total de 171.386,70 euros, tendo sido indeferidas 292 candidaturas.



Do total das candidaturas aprovadas, mais de 50% (289) são de São Miguel, representando um valor de 96.760,04 euros.



"No período compreendido entre 15 de novembro de 2020 e 05 de janeiro de 2021, devido ao mau tempo, constatou-se uma perda de rendimentos de 15 dias interpolados, num valor diário de venda de pescado em lota inferior a 35% do valor da média aritmética diária dos últimos três anos civis, calculada por ilha", lê-se na nota.



Os trabalhadores em regime de exclusividade na pesca vão receber o equivalente a 50% do salário mínimo regional em vigor (349,13 euros).