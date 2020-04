Fundopesca acionado pela segunda vez devido a quebra de rendimentos

"Através de uma consulta aos conselheiros, deliberou-se que estão reunidas as condições para o acionamento do Fundopesca, após a análise das descargas efetuadas nos Açores entre 26 de março e 22 de abril. Neste período, constatou-se uma perda de rendimentos de 15 dias interpolados, num valor diário de venda de pescado em lota inferior a 35% do valor da média aritmética diária dos últimos três anos civis, calculada por ilha" lê-se na nota do Governo dos Açores.

Os pescadores beneficiários deste fundo vão, assim, receber metade do salário mínimo regional (333,37 euros) por quebras de rendimento decorrentes da situação provocada pela pandemia da Covid-19 naquele período.

Na próxima semana, serão pagos 210 mil euros a cerca de 650 pescadores, armadores, apanhadores, mergulhadores e trabalhadores de terra que beneficiam deste fundo de compensação salarial.

Esta é a segunda vez que o Fundopesca é acionado devido à quebra de rendimentos provocada pela Covid-19.