Fundação Montepio entrega viatura à Cáritas de Angra do Heroísmo

A Fundação Montepio vai oferecer uma viatura adaptada à Cáritas de Angra do Heroísmo, no âmbito da 12.ª edição da Frota Solidária. A cerimónia realiza-se em Leiria, dia 28 de junho, às 11 horas, no Largo 5 de Outubro, numa cerimónia que garantirá a oferta de 20 viaturas adaptadas a 20 instituições de todo o país.