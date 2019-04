Funcionária confessa desvio de dinheiro da escola e espera cumprir pena

As mais lidas

A funcionária da Secundária das Laranjeiras assumiu, durante o julgamento, o desvio de 352 mil euros das contas da escola ao longo de oito anos. A arguida contou que começou a desviar dinheiro em 2010, porque tinha dívidas bancárias com prestações muito elevadas e não tinha forma de efetuar os pagamentos.

