FPF aborda a saúde mental em tempo de pandemia em dois seminários virtuais

Jorge Silvério, especialista em psicologia do desporto e psicólogo da seleção nacional de futsal, vai orientar os seminários do projeto “Covid-19 e a saúde mental no desporto - pistas para a intervenção".

Na terça-feira (19 de janeiro), decorre a sessão dirigida a treinadores e dirigentes e, dois dias depois (21 de janeiro), é promovida uma outra, destinada a jogadores e árbitros.

“Os destinatários desta iniciativa são agentes desportivos de qualquer modalidade e não apenas de futebol, futsal ou futebol de praia”, refere a FPF, em nota publicada no seu sítio oficial na Internet.

As inscrições estão abertas desde hoje e decorrem até segunda-feira ou até estarem preenchidas as 75 vagas de cada curso. A frequência é gratuita, devendo os candidatos estar em condições de fazer prova, a qualquer momento, da sua condição de agente desportivo e respetiva categoria.