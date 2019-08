Terceira edição do Fórum do Desporto de Santa Maria vai levar à ‘ilha do sol’ dois especialistas em desporto e nas modalidades de andebol, basquetebol e voleibol, numa iniciativa apoiada pela edilidade local

Dois especialistas em desporto e das modalidades de andebol, basquetebol e voleibol vão estar presentes em Vila do Porto, no final do mês, para o III Fórum do Desporto de Santa Maria.



Esta é uma organização conjunta da Associação de Andebol, da Associação de Basquetebol e da Associação de Voleibol de Santa Maria, em parceria com a Câmara Municipal de Vila do Porto que vai decorrer na Biblioteca Municipal de Vila do Porto (componente teórica) e o Complexo Desportivo de Santa Maria (componente prática).



Durante quatro dias - entre 29 de agosto e 1 de setembro - vão ser realizadas várias as atividades teóricas e práticas e de componente específica de voleibol, andebol e basquetebol, dirigidas a um público alvo ligado à atividade desportiva mariense.



O Fórum arranca no dia 29 de agosto, com uma palestra de Tânia Bairos na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, sobre o tema “Desporto e Saúde”.



No dia 30 de agosto vão acontecer quatro palestras, a primeira pelas 09h30 pelo prof. João Alberto Camacho de Freitas, intitulada “Tomadas de decisão nos escalões mais jovens e fundamentos ofensivos”, a ter lugar no Complexo Desportivo de Santa Maria.

À mesma hora, mas na sala de formação da Associação de Andebol da Ilha de Santa Maria, vai estar o prof. Marco Guimarães com a parte teórica da componente especifica de andebol “Sistemas Defensivos”, para depois às 14h30, já no Complexo Desportivo de Santa Maria, ter lugar a parte prática do mesmo tema.



Pelas 20h30, mas na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, o prof. Rui Silva vai abordar o tema “Relação treinador/pais”.



No dia 31, pelas 09h00, o prof. Rui Silva vai fazer, sobre a componente específica de voleibol, a “Caracterização do jogador jovem açoriano, Caracterização das equipas de jovens e seu funcionamento numa época desportiva”, no Complexo Desportivo de Santa Maria. Pelas 11h15 o mesmo preletor vai abordar os “Erros mais frequentes na formação, soluções, correções e treino”, para depois às 14h00 apresentar uma “Proposta de um planeamento estratégico por época desportiva, atendendo à realidade do jogador jovem açoriano”.



O mesmo preletor vai, pelas 15h40, apresentar a sua “Proposta de um modelo de treino e de jogo para a formação dos jovens atletas açorianos”, seguindo-se pelas 18h10 “A coordenação de um clube, sua organização e dinâmica”.



O dia vai prosseguir com nova intervenção do prof. Rui Silva, a partir das 19h00, nomeadamente um “Debate sobre os temas apresentados, criação de um memorando com ideias e sugestões a ser entregue às associações regionais”. Todos estes temas, assinala-se, dizem respeito à componente especifica de voleibol.



Pelas 20h30, o prof. João Alberto Camacho de Freitas vai abordar o tema “Gestão de equipas” na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, havendo o encerramento do Fórum pelas 23h00.



No dia 1 de setembro, pelas 09h00 no Complexo Desportivo de Santa Maria, o prof. João Alberto Camacho de Freitas vai liderar o último painel dos trabalhos, intitulado “Tomadas de decisão nos escalões mais jovens e fundamentos ofensivos”.



As inscrições deverão ser feitas através de formulário próprio e submetidas, até ao dia 27 de agosto, para um dos seguintes endereços de correio eletrónico: andebolsma@yahoo.com, absma@sapo.pt e avisma@sapo.pt.