Fonte do Bastardo em boa posição para continuar na Taça Challenge de voleibol

O conjunto açoriano cedo impôs o seu favoritismo no pavilhão do adversário, ao disparar para vantagens muito confortáveis, no primeiro (25-20) e segundo (25-15) parciais, confirmando o triunfo no derradeiro ‘set’, sendo novamente dominador (25-14).

A partida da segunda mão está agendada para 08 de dezembro, pelas 18h00, nos Açores.

Na terça-feira, o Sporting deu igualmente um passo importante para os ‘oitavos’ da mesma prova, ao receber e vencer os sérvios do OK Nis, por 3-1, Pavilhão Multiusos de Odivelas.