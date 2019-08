Fogo no concelho de Alfandega da Fé combatido por nove meios aéreos

As mais lidas

A maior dificuldade no combate “são as altas temperaturas”, disse a mesma fonte.

O fogo deflagrou às 09:30, numa zona de mato, na freguesia de Cerejais, no concelho de Alfandega da Fé, no distrito de Bragança, e, segundo o Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança “não existem casas nem povoações em risco”.

Um incêndio que este sábado deflagrou numa zona de mato, em Cerejais, no concelho de Alfandega da Fé, está a ser combatido por mais de 90 bombeiros e nove meios aéreos, informou o Comando de operações de Socorro de Bragança.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok