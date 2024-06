Flamenco em destaque hoje no Teatro Micaelense

Depois de passagens por cidades como Madrid, Barcelona, Paris, Nova Iorque e Roma, o espetáculo “Jubileu” do bailarindo de flamenco, Miguel Fernández Rivas, mais conhecido como ‘El Yiyo’ chega à Região Autónoma dos Açores, numa atuação que decorre no Teatro Micaelense hoje às 21h30.

Qual foi a inspiração por trás do espetáculo Jubileu?

A inspiração para este espetáculo foi o ressurgimento da pandemia com uma festa familiar celebrando a vida, por assim dizer, e nada melhor do que contar com os meus dois irmãos como meu grupo de dança.

Tem apenas 25 anos, mas conta com 17 anos de experiência. O que o inspirou a ser bailarino?

Querer ser bailarino não foi nada planeado, surgiu de maneira natural ao respirar esse ambiente em casa junto à família e crescer em um bairro tradicionalmente muito flamenco.

O que significa para si poder dançar e colaborar em espetáculos com os seus irmãos?

Dançar com meus irmãos significa algo que não posso descrever. Aproveitar a presença deles no palco é algo muito bonito e ao mesmo tempo especial.

Quais são as características que mais destaca como artista?

As características que me destacam como artista, acredito que são a resposta do público.... mas eu diria o carisma e o coração que tento sempre colocar em palco.

Tem emoções ou mensagens específicas que quer transmitir através das suas atuações?

Em quase todos os temas há mensagens nas letras e na transmissão da dança, através dos gestos e da sintonia com o público. Como, por exemplo, mensagens de amor, vontade de festejar e partilhar, com o público e os meus músicos, momentos especiais que surgem espontaneamente dentro do espetáculo.

Como aborda a improvisação em comparação com a coreografia estruturada nas suas atuações?

Gosto sempre de deixar momentos para a improvisação, para que ocorram coisas diferentes cada vez que fazemos este espetáculo, embora tenhamos uma estrutura do início ao fim.

Quais são os seus planos para futuras atuações ou projetos?

Estou a montar um novo espetáculo que iremos estrear nos Estados Unidos da América e no Canadá. Estaremos em digressão por dois meses e estou muito ansioso para ver como será finalmente a nova criação que tenho em mente.