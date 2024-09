O João Medeiros vai representar, pelo sétimo ano consecutivo, a equipa da Credibom/L.A. Alumínios/Marcos Car. O que significa esta renovação de contrato?

Fiquei bastante satisfeito com a renovação. Este é um projeto com o qual me identifico muito, que me dá as oportunidades que necessito. É uma equipa que sempre acreditou em mim, mesmo quando tive os percalços esta época, a equipa esteve sempre comigo e continuou a acreditar em mim. Por isso fiquei muito satisfeito por renovar mais um ano, e já são sete. É um projeto que tem vindo a crescer, por isso só posso ficar contente e esperar que a próxima época corra bem.

A época que passou fica marcada pelas tuas lesões. Certamente será o ponto negativo desta temporada. De uma forma geral, como classificarias a época de 2024?

Foi uma época bastante complicada, de facto. Tive que fazer duas recuperações muito difíceis, mas, por outro lado, fiquei muito satisfeito pela época realizada. Em ambas as ocasiões consegui voltar e voltei sempre mais forte. No fim da época viu-se que só me faltou mesmo foi a vitória; fiz um segundo, fiz um terceiro, só faltou para completar o pódio a vitória num circuito ou numa etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias. Nesta prova consegui fazer 11.º da geral e andar sempre pela frente, por isso, fiquei bastante satisfeito com o final da época, a Volta a Portugal também correu super bem e isto só me dá motivação para a próxima temporada. Se tudo correr, sem percalços e com alguma sorte pelo meio, consiga fazer uma época bastante constante, algo que já não acontece desde 2022. Em 2023 embora tenha uma vitória, foi uma época algo irregular; esta uma época marcada por azar, por isso estou bastante confiante e motivado para o ano de 2025.

Na Volta a Portugal assistimos a um João Medeiros a trabalhar muito em prol do coletivo, o mesmo também aconteceu no Grande Prémio Jornal de Notícias, mas onde assumiu algum protagonismo a nível individual. Esta ponta final de época muito forte, depois de duas infelicidades, quase que apetecia dizer que agora é que a época devia começar?

Acho que já disseste tudo! Sinceramente, quando acabou o Grande Prémio Jornal de Notícias fiquei sem saber o que fazer porque foi a altura em que se descansasse uma semana e tivesse uma corrida dali a duas semanas, ainda estaria melhor; quase estava pronto para, de facto, iniciar a época. Na realidade, só volto a correr para fevereiro, porque o tempo de paragem do pelotão português é muito grande. Tive que me adaptar e acabei por gozar as minhas férias, umas férias em que finalmente não estive a recuperar, porque das últimas duas vezes que parei foi para recuperar de azares; desta vez, ao menos consegui desfrutar um pouco do resto do verão e da ilha. Mas sim, foi um bocado estranho. Sentia que estava pronto para continuar a fazer mais corridas e vi-me obrigado a ter que fazer um descanso.

Para 2025 já existem ideias, objetivos traçados, mesmo que sejam precoces?

Ainda é, de facto, muito precoce pensar nisso, mas estou num projeto muito bom, que sempre acreditou em mim e me dá as oportunidades quando as peço e para o ano, provavelmente, apostarei mais nas corridas do início de época e a meio para ter mais destaque e provavelmente na Volta a Portugal passará por voltar a ter um papel como este ano. Depois das primeiras provas logo se verá como vai decorrer o resto da época.