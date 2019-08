Filme "Variações" tem antestreia marcada para segunda-feira em Amares

As mais lidas

O filme aborda ainda a vida amorosa de Variações, nomeadamente o seu relacionamento com o cabeleireiro de Lisboa Fernando Ataíde.

Em maio de 1983, era um dos mais populares artistas portugueses, com mais de 100 espetáculos marcados para o verão.

Cansado de esperar por uma oportunidade da editora, começa, “às suas custas”, a tentar construir uma carreira no mundo da música.

Com apenas 12 anos, António Variações foi viver para Lisboa, onde acabou por se “impor” como barbeiro e figura da movida da capital, mas sempre perseguindo o seu sonho de se tornar cantor e compositor, apesar de não saber uma nota de música.

Disse ainda que a família do cantor também foi convidada.

A antestreia absoluta do filme sobre a vida de António Variações está marcada para segunda-feira em Amares, concelho do distrito de Braga de onde o cantor era natural, disse esta quinta feira o vereador da Cultura daquele município.

