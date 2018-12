Filho de Ágata condenado a seis anos de prisão por violar menor

Foto principal destaca apresentação do Guia do Investidor para o Turismo Sustentável nos Açores que defende uma "via verde" para o bom investimento externo na Região.

Municípios executaram 11% dos fundos comunitários.

Reforçada formação na área da hotelaria nos Açores.

Oposição critica gestão da SATA e PS diz defender empresa.

Ponta Delgada apoia obras na PSP.

DRC levanta embargo aos balneários do Municipal da R. Grande.