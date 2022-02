Festival que traz o ‘Mundo’ aos Açores regressa às Portas do Mar

O maior evento anual realizado pela Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA), o Festival ‘O Mundo Aqui’, regressa hoje e amanhã na sua 12.ª edição ao Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, depois de não se ter realizado em 2020 devido à pandemia de Covid-19.



“O Festival ‘O Mundo Aqui’ é o nosso evento com maior visibilidade e dimensão e temos já nos Açores uma grande diversidade cultural. Por isso, convidámos alguns países mais representativos como forma de mostrar e vivenciar a sua cultura, num festival que quer ser o Mundo nos Açores”, afirma em declarações ao Açoriano Oriental Leoter Viegas, vice-presidente e um dos fundadores da AIPA, bem como coordenador do Centro Local de Apoio ao Imigrante de Ponta Delgada.



Este festival, que se realiza desde 2008 por alturas do São Martinho, tem este ano algumas novidades no programa como é o caso da realização de um torneio de Oril, hoje a partir das 18 horas, um jogo tradicional de Cabo Verde, sendo que os participantes estão disponíveis para ensinar este jogo de tabuleiro aos visitantes do festival que o queiram aprender. Haverá também amanhã, a partir das 15 horas, dois workshops, um dedicado à Monotipia e outro à Dança Africana. Hoje, pelas 11 horas, acontece ainda uma sessão de ‘Contos Interculturais’ no Centro Cultural da Caloura, num evento que procura descentralizar o Festival ‘O Mundo Aqui’.



Em destaque está também o regresso de um dos grandes atrativos do festival - a Feira Gastronómica ‘Paladares do Mundo’ - que este ano tem a representação de pratos típicos e doçaria do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique e Paquistão. Pratos típicos que são muito apreciados não só por quem nunca os provou, mas também por muitos portugueses que estiveram emigrados, sobretudo em África e no Brasil e que têm saudades de voltar a provar as as suas comidas típicas.



Haverá também muita música no Festival ‘O Mundo Aqui’, com destaque para a presença dos ‘Rapazes do Milongo’, amanhã, a partir das 21 horas, um grupo santomense que recentemente ficou conhecido por ter sido finalista do programa televisivo “Got Talent Portugal”.



Nos Açores, residem atualmente cerca de quatro mil imigrantes oriundos de 91 países. E ao contrário do que a maioria dos açorianos possa pensar, a imigração nos Açores não está concentrada quase exclusivamente nos países de Língua Portuguesa. E se é verdade que o Brasil tem a comunidade estrangeira mais representativa nos Açores, a seguir vêm os alemães e os chineses e só depois os imigrantes oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).