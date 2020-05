Festival da Povoação adiado para 2021

A Associação de Juventude do Concelho da Povoação, entidade organizadora do Festival da Povoação by Nissan, em conjunto com todos os seus parceiros diretos, decidiu cancelar o Festival da Povoação by Nissan 2020 que iria decorrer na Vila da Povoação entre os dias 24 e 29 de agosto próximo.



Em comunicado, a organização do evento, que este ano celebraria 25 anos de vida, justifica esta decisão com "o momento de pandemia mundial que atravessamos à qual a Povoação e os Açores não são alheios", uma vez que "a saúde de toda a população deve ser a prioridade máxima", refere a comunicação enviada às redações.



A organização realça que o Festival tem um forte impacto económico no c oncelho da Povoalão e adianta que já se encontra a trabalhar na edição de 2021 que, revela, vai ter lugar "nos dias 23 a 28 de agosto do próximo ano (2021) exatamente nos mesmos moldes que estava a ser preparado para 2020".



Desde logo, esclarece a Associação de Juventude do Concelho da Povoação, mantêm-se a confirmação do concerto de HOOBASTANK, a primeira banda já anincuada paea p evento de 2020, mantendo-se igualmente a venda de Ingressos Gerais, que também já tinha tido início, até ao evento de 2021

"Importa informar que os Ingressos Gerais já adquiridos mantêm-se válidos para 2021 e quem desejar o reembolso dos mesmos, basta solicitá-lo pela mesma via onde os adquiriu até ao próximo dia 30 de junho", adianta ainda a organização do Festival Povoação by Nissan.