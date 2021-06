"Festejos do São João sim, mas só em zonas delimitadas"

Questionado pelos jornalistas sobre se deveriam acontecer, ou não, festejos no São João, a festa da cidade que se comemora na noite de 23 para 24 junho, Luís Pedro Martins considerou que a festa deve regressar, mas evitando concentrações e apenas em zonas específicas e com número de pessoas limitado.

Segundo o responsável, deve-se “tentar que não seja um São João como o do ano passado, em que não houve, de facto” festa, fazendo com que “haja já uma oportunidade de sair, mas sair para determinados locais e com lotações organizadas”.

Falando à margem da cerimónia de apresentação da nova campanha promocional da TPNP para este verão, Luís Pedro Martins considerou que não se deve comparar o São João com a ‘Champions’.

Na Liga dos Campeões, disse, “são milhares de pessoas e não circunscritas apenas a uma zona”, e um São João “normal é a loucura de gente na rua e de artérias completamente cheias, onde muitas vezes não há um espaço para nos sentarmos”.

“Não é comparável. Estão por toda a cidade do Porto, portanto, aqui [nas festas populares], as cautelas terão de ser maiores”, declarou.

O presidente da TPNP defendeu a existência de festejos também para ajudar o “pequeno comércio” e o “setor das diversões, que tem estado parado há um ano”, mas sempre em “zonas organizadas, com lotação, também”.

Luís Pedro Martins apresentou hoje a nova campanha que a Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), em Vila Nova de Gaia (Porto), cujo lema é “Despertar” e que assenta no “digital” para cativar os principais mercados do Norte.

A nova campanha, que arranca hoje, desenvolve-se em torno de um filme que apresenta os produtos turísticos que existem no Norte de Portugal e que convida os turistas a despertar para a aventura, para os sabores do território nortenho, bem como a despertar para a natureza, para as tradições e para a “nova fase do turismo na região” que se auto classifica como um “destino seguro, autêntico e surpreendente”.

A campanha para o verão está pensada para 10 principais mercados internacionais e o filme e o ‘microsite’ da campanha vão estar adaptados ao idioma de cada mercado estrangeiro.

O Turismo do Porto e Norte assume que quer assegurar o “sucesso na operação turística que se aproxima”, apresentando uma nova campanha “em linha com a campanha de 2020”, que permitiu que o Porto e Norte atingissem o “número um do ‘ranking’ nacional em número de hóspedes”, refere a TPNP.

O mercado interno terá disponível o ‘microsite’ onortelaemcima.pt, no qual é possível planear e reservar a viagem à região, através da interação com um técnico de turismo especializado através de ‘live chat’.