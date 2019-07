Festas do Espírito Santo são como a ‘antecipação do Céu’

O cónego Adriano Borges é o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e fez parte da comissão organizadora deste colóquio que, no seu entender, foi muito importante “porque há temas que nunca se esgotam e quanto mais falarmos e refletirmos sobre eles, mais isso nos ajudará a esclarecer, a aprofundar e a conhecer melhor, porque nós não podemos amar o que não conhecemos”.







O reitor do Santuário do Santo Cristo salientou também que o colóquio, que decorreu entre 9 e 11 de julho, reuniu em Ponta Delgada vários especialistas de assuntos relacionados com o património da Igreja, os santuários ou as formas populares de religiosidade, entre outros temas.





Um livro das atas deste colóquio será publicado proximamente, destinado não só aos estudiosos do culto ao Santo Cristo e ao Espírito Santo, como também à população, em geral, que queira aprofundar o seu conhecimento sobre estes temas “que nos dizem respeito a todos”, conclui o cónego Adriano Borges.