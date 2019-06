Festas de São Pedro começam no dia 25 de junho no Relvão

As festas organizadas pela Junta de Freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada, arrancam no dia 25 de junho, com um desfile de motards, pelas 20h00, seguido de um concerto de Laura Santos & Fresh Vinil, Top Girls e Tributo aos ABBA.



No dia 26 de junho, vai decorrer o lançamento do livro “O Azevedo das Forças”, da autoria de João Freitas, na sala de sessões da Junta de Freguesia de São Pedro.

Nesse mesmo dia vão atuar o grupo Tuna com Elas, Estudantina, TAUA, Tunídeos e um grupo de fados no Relvão.







Na quinta-feira, dia 27 de junho, vai decorrer o I Festival de Dança de São Pedro, a partir das 19h00, seguido da atuação de DIB e Knucklehead. A 28 de junho vão atuar Jaime Goth Quinteto e Angle.







No sábado, 29 de junho, decorrem as marchas populares, que começam a partir das 17h00, com a participação dos ATLs da Câmara de Ponta Delgada, seguidos da participação de quatro marchas de São Miguel e da charanga dos bombeiros. No dia 30 de junho, termina a festa com um reconhecimento público ao atleta Tomás Amaral e a outros cidadãos honorários da freguesia, nomeadamente, Berta Maria Cabral do Couto, João Manuel de Sousa Botelho, Carlos Alberto Ferreira Coelho e Mário Jorge Pereira.

Será ainda realizado um festival de música tradicional portuguesa.