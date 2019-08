Festa no aniversário de associação de moradores em Rabo de Peixe

As mais lidas

A Associação Âncoras e Sereias, associação de moradores do bairro da Alameda 25 de Abril em Rabo de Peixe, celebra na próxima sexta-feira o seu sexto aniversário com um churrasco de verão para toda a comunidade.

Âncoras e Sereias é uma associação de moradores da Alameda 25 de Abril em Rabo de Peixe. Criada após o realojamento de algumas famílias neste bairro, a associação pretende integrar os mais novos e as suas famílias através da promoção de atividades

