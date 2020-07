Festa do título portista em Ponta Delgada

Fogo de artifício, bandeiras, gritos de alegria e pouco distanciamento social para os dias que correm. Foi desta forma que meia centena de adeptos do FC Porto fez a festa, esta quarta-feira à noite, nas Portas da Cidade, em Ponta Delgada. Ainda assim, vários adeptos optaram por festejar no interior das suas viaturas, e outras trouxeram as máscaras sociais e acompanhavam à distância as celebrações do 29.º título nacional dos azuis e brancos, alcançado a duas jornadas do fim da época 2019/2020.

Veja as fotografias da festa do título nacional do FC Porto, em Ponta Delgada.