Fernando Mendes é cabeça de cartaz nos 20 anos de reinauguração do Teatro Ribeiragrandense

O destaque vai para os dois espetáculos protagonizados pelo conhecido apresentador de televisão, Fernando Mendes, que subirá ao palco do Teatro Ribeiragrandense para apresentar “Insónia”, peça na qual veste o papel de Custódio Reis, refere nota de imprensa.

Custódio Reis é um homem que se encontra à beira do divórcio, sem rumo e sem objetivos de vida para além de comer, beber e dormir. À mulher, Sónia, esgotou-se-lhe a paciência para com o marido… “Insónia” estará em cena nos dias 2 e 3 de maio, às 21h30 e 16h30, respetivamente.

As comemorações começam no dia 27 de março com a peça “Adão + Eva, a experiência”, com Margarida Moreira e Ricardo Barbosa e encenação de João Ascenso, prosseguindo no dia 28 com o espetáculo infantil “Água”, de Maria João Gouveia. No dia 3 de maio subirá ao palco novo espetáculo infantil, neste caso “Impromptu”, de André Melo e Mário Moniz.

A fotografia também estará presente nas comemorações do 20.º aniversário de reinauguração do Teatro Ribeiragrandense, espaço onde poderá ser visitada a exposição “Tás co’Olho”, mostra coletiva que integra trabalhos de Orlando Azevedo, Tadeu Vilani e Milton Ostetto, fotógrafos brasileiros que retratam a emigração açoriana no Brasil. A exposição, em antestreia para o iNstantes – Festival Internacional de Fotografia de Avintes, estará patente entre 30 de março e 12 de abril.

A efeméride contará ainda com vários momentos musicais, nomeadamente o concerto acústico dos “The Code” (4 de abril), a atuação dos “The Freelance” (9 de abril) e o “Quarteto de Cordas” com solistas da Orquestra Gulbenkian (26 de abril), para além do espetáculo de dança contemporânea “Half-Heard”, vindo diretamente de Nova Iorque, interpretado pela Rocha Dance Theater.

Refira-se que a sessão solene comemorativa do 20.º aniversário de reinauguração do Teatro Ribeiragrandense terá lugar a 5 de maio, a partir das 20h00, momento que encerrará um programa que pretende abranger e envolver o maior número de pessoas através de um conjunto de eventos que engloba diferentes gerações.