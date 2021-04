Feira do Livro em Santa Maria de 23 abril a 16 de maio

A Feira do Livro é um evento organizado pela Câmara Municipal de Vila do Porto no primeiro semestre de cada ano, sendo que no ano passado não se realizou devido à pandemia de Covid-19, indica nota.





A XVIII Feira do Livro estará aberta ao público de segunda-feira a sexta-feira das 09h30 até às 17 horas e aos domingos das 14h30 até às 18 horas.





Estarão presentes na Feira do Livro algumas editoras como a Azorina, Publiçor, Lidel, Grupo Leya, Bertrand, Editorial Presença, Gradiva, Clube do Autor, Papelaria Ricardo, Tabacaria do Aeroporto e obras de autores locais.





Refere a nota que para a realização da feira foi criado um plano de segurança, o qual deverá ser cumprido por todos e deve ter em atenção o distanciamento social e a frequente desinfeção das mãos.