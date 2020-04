Federação reúne com clubes da Liga Feminina

Segundo nota publicada no site da FPB, o presidente da direção, Manuel Fernandes, e o diretor técnico nacional, Nuno Manaia, reforçaram a intenção de encontrar uma solução, havendo preocupação sobre as condições de saúde pública e repercussões financeiras da pandemia Covid-19.

Todos os 12 emblemas e oito associações auscultadas “mostraram disponibilidade para aceitar qualquer decisão da Federação sobre a edição 2019/20 da prova, enriquecendo o debate com contributos e sugestões para os próximos passos a dar”, lê-se na nota.

O União Sportiva e a Associação de Basquetebol de São Miguel marcaram presença na reunião. Em declarações ao Açoriano Oriental, o presidente do clube micaelense, André Amaral, explicou que a posição do Sportiva “é de que este campeonato deve ser cancelado. Não há, nem se prevê haver condições que permitam a conclusão do campeonato”. O União Sportiva considera que se deve “começar a trabalhar na próxima época e num novo campeonato”.

Da reunião exploratória, o AO apurou que ficou praticamente definido a subida do Galitos, clube que já tinha conquistado esse direito a três jogos do fim da fase regular da 1.ª Divisão, e a descida do Carnide, por vontade expressa do emblema lisboeta. A próxima reunião da Liga Feminina será a 6 de junho.