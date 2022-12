Federação francesa fala em "comportamento antidesportivo" da Argentina

“Escrevi uma carta ao presidente da federação argentina devido ao comportamento antidesportivo dos jogadores. Foram excessos anormais no contexto de uma competição desportiva. Foi um comportamento difícil de perceber e aceitar. Foram longe demais. Sobretudo com Mbappé”, disse Noël Le Graet, em declarações ao jornal Ouest-France.

Após triunfo na final do último domingo (3-3 após prolongamento, 4-2 nas grandes penalidades), jogadores como, por exemplo, o guarda-redes Emiliano Martinez festejaram a conquista do Campeonato do Mundo, tanto no relvado como nos balneários, com gestos e insultos em direção dos franceses, com Mbappé a ser o ‘alvo’ preferido.

"Mesmo atacado dessa forma, a atitude de Mbappé foi exemplar", destacou o dirigente gaulês.

Antes, nos quartos de final, os Países Baixos também se queixaram da atitude dos jogadores da Argentina, com comportamento antidesportivos e anti fair-play na altura dos festejos do apuramento.