FC Porto volta a golear na Liga Europeia de hóquei em patins

Os portistas seguem na frente da ‘poule’, com o pleno de seis pontos, que pode ser igualado pelos espanhóis do Noia, que visitam o Monza ainda hoje, enquanto o Biasca somou novo desaire, depois de perder por falta de comparência na primeira jornada, na deslocação a Barcelona.

Finalista vencido em 2018/19, ante o Sporting, o clube ‘azul e branco’ continua em boa forma e depois do 10-1 aplicado aos italianos do Monza, na ronda inaugural, já vencia na Suíça por 8-0 ao intervalo.

O FC Porto voltou este sábado a golear no grupo B da Liga Europeia de hóquei em patins, ao impor-se em casa do Biasca por 12-1, seguindo na frente da ‘poule’.

