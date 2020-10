FC Porto tenta regressar às vitórias com o Gil Vicente, Sporting joga nos Açores

Com um registo de três jogos consecutivos sem vencer (dois para o campeonato e um para a Liga dos Campeões), a equipa de Sérgio Conceição regressa ao Estádio do Dragão, três semanas depois do surpreendente desaire com o Marítimo (3-2), na terceira ronda.

No segundo posto com sete pontos e a cinco do líder Benfica, o FC Porto recebe o Gil Vicente, que é uma das três equipas que ainda não perdeu no campeonato, juntamente com Benfica e Sporting. Os gilistas registam uma vitória e dois empates e têm ainda um jogo atraso (com o Sporting, da ronda inaugural, devido à covid-19).

Duas horas e meia antes do FC Porto-Gil Vicente, é a vez do Sporting entrar em campo, no terreno do Santa Clara, num encontro que vai ter público no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em plena pandemia da covid-19.

Tal como o FC Porto, ‘leões’ e açorianos também somam sete pontos, num grupo de que ainda faz parte o Vitória de Guimarães, embora a equipa de Alvalade tenha um jogo a menos.

No primeiro jogo do dia, na Madeira, o Nacional vai tentar alcançar o primeiro triunfo caseiro desde que regressou ao principal escalão frente a um Paços de Ferreira que ainda não sabe o que é vencer fora.

Na sexta-feira, a ronda arrancou com o primeiro triunfo do Tondela neste campeonato, frente ao Portimonense, por 1-0.