FC Porto invicto sagra-se bicampeão nacional de andebol

Este é o 22.º título na história da equipa 'azul e branca', tornando-se no clube com mais troféus de campeão em Portugal, superando os 21 do Sporting.

Esta conquista foi totalmente dedicada por toda a equipa a Alfredo Quintana, o guarda-redes portista que morreu em fevereiro. Na entrega das medalhas de campeão, a mulher do atleta esteve presente e levantou, juntamente com o resto do grupo, a taça. Um momento de grande emoção que se viveu no Dragão Arena.

Numa outra homenagem a Quintana, a equipa reuniu-se em frente à baliza e fez uma continência, perante um pavilhão completamente em silêncio. No final, ouviu-se uma grande salva de palmas.

Nesta partida, que acabaria por ser decisiva, o FC Porto entrou forte conseguindo, nos primeiros cinco minutos, uma vantagem de três golos sem resposta por parte do Águas Santas.

Os maiatos conseguiram equilibrar e foi assim que se manteve até meio da segunda parte, altura em que os 'dragões' assumiram por completo o comando, não dando hipótese ao adversário de reagir.

A maior diferença foi de seis golos, numa altura em que já só se pensava nos festejos do título.

Em destaque estiveram os dois guarda-redes do encontro que, de forma irrepreensível, impediram um resultado mais volumoso e com mais golos para os dois lados.