FC Porto e Sporting pressionam líder Benfica com vitórias tangenciais

Poucos dias depois da goleada sofrida com o Liverpool (5-1), na Liga dos Campeões, os portistas viram Nuno Santos adiantar o Paços de Ferreira, mas operaram a reviravolta e venceram por 2-1, com golos de Luis Díaz – melhor marcador da competição, com seis tentos - e do lateral Wendell, que se estreou a marcar pelos ‘dragões’.

A equipa comandada por Sérgio Conceição, que viu Medhi Taremi ser expulso em tempo de compensação, somou a terceira vitória seguida no campeonato e mantém-se no segundo lugar, com 20 pontos, enquanto os pacenses averbaram a quarta partida sem vencer e estão na nona posição, com nove.

O Sporting, que vinha igualmente de um desaire europeu em Dortmund (1-0), também conseguiu o terceiro triunfo consecutivo na I Liga e igualou os ‘azuis e brancos’ na classificação, replicando, em Arouca, o resultado do rival portuense (2-1).

Matheus Nunes, que foi chamado pela primeira vez à seleção portuguesa, e Nuno Santos assinaram os golos da formação ‘leonina’, sendo que, pelo meio, o palestiniano Oday Dabbagh ainda empatou a partida para os arouquenses, 16.º e antepenúltimos colocados, com cinco pontos.

No primeiro jogo do dia, o Santa Clara deixou ‘fugir’, em tempo de compensação, aquela que parecia ser a primeira vitória em quatro encontros e cedeu um empate 1-1 na visita ao Vizela, depois de ter estado em vantagem desde os 74 minutos, com um golo de Jean Patric.

Os vizelenses consumaram mesmo o quinto empate seguido na I Liga, graças ao tento de Cassiano, aos 90+7 minutos, e ocupam o 11.º lugar, com oito pontos, enquanto os açorianos seguem na 15.ª posição, com seis.

No domingo, realizam-se as restantes quatro partidas da oitava ronda, entre as quais a receção do líder Benfica, com 21 pontos, ao Portimonense, sexto classificado, com 11.