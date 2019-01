FC Porto, Benfica e Sporting de Braga em busca das 'meias' da Taça de Portugal

O Benfica, segundo classificado da I Liga e recordista de títulos na Taça, com 26 troféus conquistados, desloca-se ao estádio do Vitória de Guimarães, quinto posicionado no campeonato, já com Bruno Lage confirmado como treinador de ‘pleno direito’, depois de ter sido, inicialmente, anunciado como uma solução provisória face à saída de Rui Vitória.

A equipa lisboeta, que alcançou dois triunfos sob o comando técnico de Bruno Lage, frente ao Rio Ave (4-2) e ao Santa Clara (2-0), procura manter a tendência no duplo confronto de Guimarães, uma vez que, três dias depois do jogo para a Taça de Portugal, voltará a jogar no recinto dos minhotos, para a 18.ª jornada da I Liga.

Ao FC Porto está reservada a tarefa mais acessível, no estádio do Leixões, único sobrevivente do escalão secundário, no qual ocupa o 11.º posto. O campeão nacional e líder destacado do campeonato procura manter-se na corrida pela conquista de um título que lhe escapa desde 2011, sem Maxi Pereira e Danilo, lesionados, mas com a possível estreia de Pepe.

O Desportivo das Aves continua a defesa do troféu conquistado com surpresa na época passada, num percurso que contrasta com o 18.º e último lugar que ocupa na I Liga, na receção ao Sporting de Braga, terceiro colocado, enquanto o Sporting, quarto do campeonato, apenas entra em ação na quarta-feira, no estádio do Feirense, 16.º e antepenúltimo.

As meias-finais da Taça de Portugal, que se disputarão em duas mãos e cujo ordenamento já ficou decidido no sorteio dos ‘quartos’, poderão proporcionar um dérbi entre Benfica e Sporting, se os rivais lisboetas seguirem em frente, além de um confronto entre FC Porto e Braga, caso confirmem hoje o favoritismo.