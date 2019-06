Farfalha aguarda julgamento em liberdade

As mais lidas

José Augusto Pavão, conhecido por “Farfalha”, está a aguardar em liberdade o julgamento do processo onde está acusado pelo Ministério Público da autoria de três crimes de violação, um crime de coação sexual, dois crimes de recurso à prostituição de menores e um crime de tráfico de estupefacientes agravado.

