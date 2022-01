"Famílias vão receber 1,2 milhões do complemento ao abono" é a manchete do Açoriano Oriental

O anúncio do Presidente do Governo dos Açores no parlamento de que irão ser pagos ainda este mês 1,2 milhões de euros do Complemento ao Abono de Família, referentes ao segundo semestre de 2020, está em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 14 de julho de 2021.